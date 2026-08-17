Tre città, tre linguaggi artistici, una nuova generazione di talenti. È il SayFest 2026, festival multidisciplinare dedicato agli artisti Under 35, che dal 20 al 23 agosto porterà teatro, poesia e musica nei luoghi storici di Fano, Pesaro e Urbino. Nato nel 2021 dall’iniziativa di quattro giovani fanesi, il festival torna per la quinta edizione sotto la direzione di Martina Broccoli ed Enrico Spelta, con il patrocinio della Regione Marche, della Fondazione Marche Cultura e di QN – Il Resto del Carlino – in collaborazione con i tre Comuni coinvolti. Il nome si ispira al verbo inglese to say, a sottolineare la volontà di creare uno spazio in cui giovani artisti possano esprimere liberamente la loro voce.