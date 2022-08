ANCONA – Mascherina chirurgica per nascondere parte del viso, fisico muscoloso, maglietta aderente a maniche lunghe e guanti. L’uomo che è stato immortalato da una telecamera di sorveglianza è il ladro che nella mattina di ferragosto è entrato in un’abitazione a Montacuto, l’ha messa a soqquadro ed è scappato con un magro bottino.

Il proprietario della casa presa di mira aveva una telecamera di sorveglianza che ha ripreso il raid: con un fermo-immagine ha immortalato l’uomo. La foto è stata divulgata su Facebook dalla vittima del furto, scatenando un vero e proprio passaparola tra gli utenti: “Attenzione ladro in azione a Montacuto – scrive il proprietario della casa nei social – ha almeno un complice che faceva da palo, con cui parlava via radio. Oggi alle 11:37 in azione per 20 minuti a casa mia. Se conoscete o vedete qualcuno che gli somiglia chiamate il 112. Zainetto scarpe sportive e manica lunga”.

Gli iscritti alla pagina social non hanno perso tempo: decine di condivisioni e così nella frazione anconetana è scattata la caccia al ladro. La vittima del furto, che ha installato telecamere di sorveglianza provviste di audio, ha sottolineato che l’uomo aveva un palo fuori dall’abitazione con cui comunicava via radio. La foto pubblicata e la descrizione dell’uomo che si è introdotto nell’abitazione saranno utilizzate dalle forze dell’ordine per identificare i malviventi.