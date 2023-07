MACERATA – Non ce l’ha fatta purtroppo la donna investita questa mattina intorno alle 9 in via Verga a Macerata. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente, la donna, un’anziana di 84 anni, è morta dopo l’arrivo in ospedale a Macerata.



Ad investirla, secondo le prime ricostruzioni, una donna alla guida di una Mercedes, che stava uscendo in retromarcia da un parcheggio. La donna purtroppo non si è accorta dell’anziana che transitava proprio in quel momento dietro la sua auto e l’ha colpita in pieno.