MACERATA – Terribile incidente questa mattina a Macerata. Una donna ultrasettantenne è stata investita da un’auto intorno alle 9 in via Verga. Ancona in fase di accertamento la dinamica del sinistro, la polizia locale si sta occupando dei rilievi.



Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna e l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravissime, la donna sta lottando tra la vita e la morte.





IN AGGIORNAMENTO