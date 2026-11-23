Riaperta ieri pomeriggio al culto la chiesa del Sacro Cuore di Macerata. Una folla di fedeli ha accompagnato la cerimonia inaugurale prima della Santa Messa presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi. Al taglio del nastro, insieme al presule maceratese hanno preso parte il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli, la vice sindaco Francesca D’Alessandro, che ha portato il saluto della città, oltre a numerose autorità civili e militari del territorio.

Edificata in borgo Cairoli tra il 1909 e il 1913, la chiesa fu disegnata in stile romanico dall’arch. Giuseppe Rossi, autore anche della chiesa dell’Immacolata in Borgo Cavour (riapertura in programma il prossimo 7 dicembre).

«Nel 1917, come auspicio di pace durante la Grande Guerra, viene terminata la facciata dell’Immacolata – ha spiegato il segretario generale e cancelliere vescovile della Diocesi don Gianluca Merlini –, nel 1919, altresì, veniva poi inaugura la chiesa del Cuore, secondo l’esortazione di Leone XIII a consacrare il mondo intero al Cuore di Cristo. Il messaggio delle due chiese, per la pace universale, è oggi quanto mai attuale».

Iniziati nel luglio dello scorso anno, i lavori hanno riguardato il consolidamento della calotta muraria del catino absidale (tramite la messa in opera di rete strutturale allettata su malte di calce) e la sostituzione della relativa porzione di copertura. Sono stati inoltre posti dei tiranti metallici per inibire il ribaltamento della facciata fuori dal piano e delle catene metalliche per l’annullamento delle spinte orizzontali delle capriate delle navate laterali. Non ultimo, a livello architettonico, è stato restaurato il ciclo pittorico realizzato da Ciro Pavisa nell’abside, interessato dalle lesioni murarie. Tali lavori sono stati finanziati per 309.258,57 ai sensi dell’Ordinanza n. 105/2020 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post Sisma del Centro Italia 2016.

Con fondi privati è stato invece riorganizzato il presbiterio: grande attenzione in tal senso è stata riservata durante la cerimonia al rinvenimento e il rimontaggio filologico degli elementi originali, grazie anche alla segnalazione dei parrocchiani, come l’antico tabernacolo, il ciborio per l’adorazione eucaristica solenne, le due grandi torcere laterali, la balaustra e le sedute lignee in stile Liberty. L’intervento architettonico, poi, è stato valorizzato con un nuovo impianto illuminotecnico, così come sono stati revisionati gli impianti di diffusione sonora e anti-intrusione. Le operazioni di pulizia del retablo dei due altari laterali hanno fatto emergere la data (1909) e la firma del Pavisa come suo autore: una novità che fa ipotizzare come il pittore marchigiano si sia dunque concentrato sulle opere minori prima di completare il presbiterio.

«Crediamo di aver restituito alla città e a tutti i fedeli vicini a questo luogo una chiesa persino più bella di come la si ricordava prima del terremoto – ha evidenziato il vescovo Marconi nel suo intervento prima dell’Eucarestia accompagnata dal coro dei Pueri Cantores –, per questo la mie preghiere sono rivolte alla Madonna affinché benedica tutte le persone che hanno reso possibile oggi questa inaugurazione. Perché non basta cancellare il male che accade nelle nostre vite, bisogna anche impegnarsi sempre a costruire il bene. Questa chiesa ne è un esempio, nel suo recupero complessivo e in nel lavoro di ricomposizione che ha riguardato il presbiterio, del quale oggi possiamo ammirare insieme la bellezza. Per me che ho una devozione particolare al Sacro Cuore è davvero una grande emozione».

Parole condivise insieme al commissario Castelli: «La riapertura della Chiesa del Sacro Cuore rappresenta un altro importante traguardo per la ricostruzione di Macerata – ha detto –, restituire alla comunità un luogo di culto significa preservare un patrimonio storico e artistico, ma anche un punto di riferimento per la vita spirituale e sociale dei cittadini. Gli interventi di ricostruzione rappresentano, inoltre, un’occasione preziosa per riportare alla luce testimonianze del passato, riscoprire la storia delle nostre comunità e rafforzarne il senso di appartenenza. Ringrazio il vescovo Marconi, la Diocesi, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’Ufficio speciale per la ricostruzione, la Soprintendenza, il Comune e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo intervento».

L’intervento complessivo è stato progettato dall’arch. Mauro Saracco e l’arch. Tina Tarabelli in collaborazione con l’ing. Nicola Gobbi e l’ing. Francesco Cantarini per le strutture e l’ing. Aldo Tuzio per gli impianti, col coordinamento dell’Ufficio Sisma della Diocesi di Macerata, ed è stato eseguito dall’ATI Paolini Simone S.r.l. – Eures Arte S.r.l.

Domenica 29 novembre, sempre alle ore 17, presso la sede parrocchiale, i tecnici e le imprese esecutrici terranno la conferenza di presentazione dei lavori svolti e di spiegazione degli apparati decorativi della chiesa.

La Diocesi di Macerata ringrazia la Struttura Commissariale, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, e il Comune di Macerata per la preziosa collaborazione istituzionale e sul piano tecnico-amministrativo.