ARCEVIA – A poche ore dalla tragedia di Fermignano nella quale ha perso la vita un motociclista di 21 anni, un altro giovane è morto in un incidente stradale in sella alla sua moto nella tarda serata di sabato 15 giugno. La vittima è un 24enne, nato a Senigallia ma residente ad Arcevia.



Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto in località Cave, frazione di Santa Croce ad Arcevia: una sbandata che lo ha fatto andare a sbattere contro il guardrail e poi fuori strada. Un impatto tremendo che purtroppo non gli ha lasciato la scampo. Inutili i soccorsi, il 24enne è morto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.