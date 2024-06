FERMIGNANO – Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a Fermignano. Un giovane di 21 anni è morto in un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane, in sella alla sua moto, si è scontrato contro un’auto, lungo la strada per Fermignano, 300 metri dopo la rotatoria di Bivio Borzaga.

Le condizioni del ragazzo sono apparse sin da subito gravissime. Il giovane è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso avanzato all’ospedale regionale di Torrette ma è deceduto poche ore dopo, troppo gravi i traumi riportati nello scontro.