USSITA – Più che maggio sembra marzo sui Sibillini, imbiancati dalla neve. Bianco risveglio tra Frontignano di Ussita e Bolognola come raccontano le foto e i video delle stazioni sciistiche che, nel testo del post scrivono, “Riapriamo?” Una provocazione, ma non troppo. Il calendario dello stop agli sport invernali resta comunque rispettato, dopo la chiusura delle attività legate alle neve di un mese fa. Brusco abbassamento delle temperature in ogni caso su tutta la regione per il transitodi una linea di instabilità fredda che ha portato piogge e temporali da ieri sera anche sulle zone collinari e sulla costa, con raffiche di vento da moderate a forti. Da domenica 17 maggio meteo in miglioramento e temperature in risalita, dice il bollettino meteo della protezione civile regionale.