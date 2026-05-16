FALCONARA – Furto di rame da 50 mila euro lungo la Statale Adriatica, ma i Carabinieri della Tenenza di Falconara sono riusciti a chiudere rapidamente il cerchio. Rubate 8 tonnellate di cavi in un cantiere della SS16: decisiva l’analisi delle telecamere e del sistema di riconoscimento facciale Sari, che ha permesso di identificare tre uomini, tutti già noti alle forze dell’ordine e residenti fuori regione. Il rame, il cosiddetto “oro rosso”, viene spesso rivenduto illegalmente sul mercato nero dopo essere stato ripulito della guaina isolante. Un business illecito molto redditizio che l’operazione dei Carabinieri ha contribuito a stroncare.

