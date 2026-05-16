Aggressioni tra Porto Sant’Elpidio e Lido Tre Archi, quattro denunciati dai Carabinieri del Fermano al termine di due distinte indagini per episodi di violenza avvenuti nelle scorse settimane.

Il caso più grave risale alla sera del 5 aprile a Porto Sant’Elpidio, dove un uomo era stato aggredito nel parcheggio di un centro commerciale. I militari della locale Stazione, insieme alla Sezione Operativa della Compagnia di Fermo, hanno denunciato due giovani di origine straniera 28 e 21 anni, già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero colpito un connazionale alle gambe con un coltello al culmine di una lite per futili motivi. La vittima, soccorsa inizialmente all’ospedale di Civitanova Marche con una prognosi di 30 giorni, era poi stata trasferita in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette per essere sottoposta a un intervento chirurgico.

Un secondo episodio è avvenuto invece a Lido Tre Archi, nei pressi di un cantiere edile. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fermo hanno denunciato un 38enne con l’accusa di lesioni aggravate e omissione di soccorso. L’uomo, secondo gli accertamenti svolti attraverso testimonianze e immagini di videosorveglianza, avrebbe investito volontariamente con un’auto un operaio di 22 anni dopo un alterco, allontanandosi poi senza fermarsi a prestare aiuto. Il giovane ha riportato ferite giudicate guaribili in 30 giorni.

Denunciato anche un 46enne per favoreggiamento personale: avrebbe fornito false dichiarazioni ai militari nel tentativo di aiutare il presunto responsabile dell’investimento.