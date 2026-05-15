FalComics 2026 ha aperto i battenti in grande stile, in linea perfetta con il tema scelto per questa quinta edizione: Wonder, meraviglia. La cerimonia d’inaugurazione che ha dato il benvenuto ufficiale ai visitatori è stata preceduta dall’attivazione della grande area espositiva e delle diverse aree tematiche. Le attività di palco hanno offerto show, format interattivi e intrattenimento pop non-stop.

La mostra dedicata a Elena Casagrande e l’esclusiva masterclass del maestro Yuji Kaida hanno rappresentato opportunità uniche e momenti di grande spessore culturale. La serata riserva ancora grandi ospiti, tra cui il regista Omar Rashid, l’attore Francesco Montanari e Cristina D’Avena con il suo concerto live