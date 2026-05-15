Riaperto dopo quasi un anno il ponte sul Fosso Rigo in via della Stazione, a Monte Camillone di Castelfidardo (Ancona): l’opera, finanziata con 1,6 milioni del Pnrr, ripristina il collegamento viario tra Castelfidardo e Osimo lungo la Strada Provinciale 26 ed è parte del piano di messa in sicurezza del bacino dell’Aspio.

La strada era stata chiusa nel giugno 2025 per consentire i lavori idraulici sul Fosso Rigo. Gli interventi nell’area includono l’apertura di un canale bypass, il rifacimento di ponti lungo via del Lavoro e la Ss16, l’ampliamento della sezione di valle fino alla confluenza con il Torrente Aspio e la realizzazione di casse di espansione. L’investimento complessivo sul Fosso Rigo ammonta a 13 milioni. Il bypass provvisorio sarà progressivamente dismesso e i materiali recuperati reimpiegati negli altri cantieri in corso.

All’inaugurazione erano presenti l’assessore regionale alla Difesa del suolo Tiziano Consoli, la presidente del Consorzio di Bonifica Marche Francesca Gironi, il presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali e i sindaci di Castelfidardo, Roberto Ascani, e di Osimo, Michela Glorio.

“Abbiamo messo in sicurezza l’area industriale, la popolazione residente e ripristinato una viabilità essenziale. – dice Consoli – Stiamo realizzando opere analoghe sul Fosso del Bagnolo a Morrovalle, sul Fosso Narducci a Sforzacosta di Macerata, alla foce del Fiumesino a Falconara e sulla Fiumarella tra Loreto e Porto Recanati: altri 15-20 milioni investiti per mettere in sicurezza le nostre comunità”.