Dalla proposta di Veronica Sansuini, membro del direttivo N.I.C.O. (Nazionale Italiana Calcio Olimpionici),una delle Associazioni storiche di Apecchio, la Polisportiva Viridissima, ha accettato di organizzare un evento unico nel suo genere: la Partita del Cuore “UNITI NEL SOCIALE”.

Il 27-28 maggio 2023, infatti, la Viridissima, in collaborazione con la stessa N.I.C.O., con il patrocinio della Regione Marche, del Comune di Apecchio, dell’Unione Montana del Catria e Nerone, del C.O.N.I. e F.I.G.C. – Sezione Marche, organizzerà questa gara benefica a scopo solidale e sociale per dare un sorriso alle persone più “fragili”.

L’Associazione N.I.C.O. è composta da ex campioni olimpionici, mondiali ed europei di vari sport, ed ha formato una squadra di calcio per disputare incontri a scopo benefico in tutto il territorio italiano. Tra questi, nomi del calibro di Roberto Cammarelle, medaglia d’oro di pugilato a Pechino 2008, Carlo Molfetta, medaglia d’oro di taekwondo a Londra 2012, Luigi Mastrangelo, pallavolista medaglia d’argento a Sidney 2000 e di bronzo a Londra 2012, Stefano Maniscalco, 2 volte campione del mondo di karate, e poi ex calciatori di serie A come Giuseppe Giannini, Bruno Giordano e Ubaldo Righetti, tutti pronti a portare il proprio contributo per raccogliere fondi a favore di Elia e Nicolò, bambini affetti da malattia genetica rara.

Nella mattinata di sabato 27 maggio 2023, alcuni ex campioni olimpionici della N.I.C.O. terranno un incontro con gli alunni della scuola media dell’Istituto S. Lapi sul tema del bullismo e del disagio giovanile presso il teatro comunale Perugini di Apecchio, incontro fortemente voluto da Veronica Sansuini, che ha contribuito a stilare il Progetto a livello nazionale.

La partita del cuore, invece, si terrà il 28 maggio alle ore 15.00 presso lo Stadio Comunale “G.Mancioli” di Apecchio