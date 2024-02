ANCONA – Inquirenti al lavoro per chiarire le cause dell’incidente di Castelfidardo che ha portato alla morte del piccolo Massimo di cinque anni. L’auto su cui viaggiava insieme alla mamma alla mamma e al fratellino più grande era uscita di strada in prossimità di una curva, piombando in un vivaio a lato della carreggiata, ribaltandosi. Un impatto che non ha lasciato scampo al piccolo, morto sul colpo, feriti la mamma alla guida e il fratello.



Le analisi sulla donna avrebbero evidenziato la presenza di alcol nel sangue con valori leggermente superiori al limite consentito per legge, si parla di 0.50 per litro. Il quantitativo non sarebbe tale da far scattare l’arresto ma eventualmente si profilerebbe il reato per guida in stato d’ebbrezza.



L’auto su cui viaggiavano mamma e figli è stata intanto posta sotto sequestro, mentre il corpicino del piccolo, su cui non è stata disposta l’autopsia, è già stato restituito alla famiglia per i funerali che si svolgeranno venerdì 16 febbraio alle ore 11 a Castelfidardo presso la Chiesa di Sant’Antonio.