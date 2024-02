Stavano tornando a casa a Loreto dopo aver trascorso la serata a una festa di Carnevale, una mamma di 32 anni e i suoi due bimbi.

Lungo la provinciale Jesina all'altezza di Castelfidardo, l'auto su cui viaggiavano, una Toyota verde, esce di strada in prossimità di una curva e piomba in un vivaio a lato della carreggiata, ribaltandosi. Un impatto devastante che non lascia scampo al piccolo Massimo di appena 5 anni. Il piccolo che si trovava sul sedile posteriore muore sul colpo. I sanitari arrivati sul posto dopo l'incidente non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Salvi la mamma e il fratello più grande di 8 anni rimasti incastrati nell'abitacolo e messi in salvo dai vigili del fuoco, dopo i primi soccorsi prestati da due residenti della zona. I due, sotto choc, sono stati portati all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti ma le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Entrambi sono rimasti sempre coscienti, anzi era stato il bambino più grande a richiamare l'attenzione dei residenti bussando contro il finestrino e chiedendo aiuto.

Sul posto anche i carabinieri di Castelfidardo che stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro. Secondo i primi accertamenti l'auto sarebbe uscita di strada da sola e nessun altro veicolo sarebbe coinvolto nel sinistro ma su questa circostanza sono in corso approfondimento. Una tragedia insomma ancora tutta da chiarire, l'unica cosa certa è che il piccolo Massimo non c'è più.