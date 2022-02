ANCONA – Le Marche in zona arancione, probabilmente fino al 28 febbraio, ma i numeri continuano a certificare un abbassamento della curva pandemica di questa quarta ondata. La regione si trova in una fase di stabilizzazione della decrescita: dopo una prima fase di forte riduzione dell incidenza fino al 35% settimanale, adesso è in una fase di appiattimento della flessione. Con questo andamento la flessione sarà del 5-10% alla settimana.

Il contagio

Nelle ultime 24 ore sono 2.881 nuovi positivi (ieri erano 1.024 ma con i dati, tendenzialmente più bassi, relativi alla giornata festiva), con un tasso di positività del 38,1% (dal 40,7%) sui 7.568 tamponi analizzati (ieri 2.518). L’incidenza si attesta a 1.143,66 casi settimanali ogni 100 mila abitanti (da 1.161,71).

Rimane Ancona la provincia più colpita con 772 casi, in una classifica che ormai da settimane pare cristallizzata: seguono infatti Macerata (632), Pesaro Urbino (585), Ascoli Piceno (409) e Fermo (373). Sono 110 i contagiati provenienti da fuori regione.

Resta sotto osservazione l’elevato numero di contagi tra i più giovani: sono infatti 814 i casi comunicati tra gli under 18. Alla nota ricorrente delle scuole elementari (tra 6 e 10 anni) che anche oggi fanno registrare 286 casi, si aggiungono oggi le scuole superiori (14-18 anni) con 226 positivi. Restano comunque le calssi di età intermedie quelle con i totali più alti: 728 casi per i 25-44enni e 674 per i 45-59enni.

I ricoveri

Tornano a scendere il ricoverati, che oggi sono 350, 2 meno di ieri. Scendono a 36 (-6, tasso di occupazione 14%) quelli in terapia intensiva, salgono a 314 (+4, 30,5%) quelli in area medica. In leggero rialzo i pazienti nei Pronto Soccorso (+2 rispetto alla giornata di ieri).

I decessi

Sono nove le persone che hanno perso la vita con correlazione col virus: 6 uomini e 3 donne, tutti già sofferenti anche per altri malattie. La vittima più giovane è stata un 54enne di Filottrano (An), la più anziana una donna di 104 anni di Ascoli. Da inizio pandemia sono stati 3.521 i morti nelle Marche, 19.68 uomini e 1.553 donne.