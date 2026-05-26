Ritirare il piano e difendere il sito produttivo di Cerreto. È stato questo l’argomento del Tavolo al Ministero sulla vertenza Electrolux, con i 170 esuberi solo nel Fabrianese. Acquaroli: “approccio dell’azienda è sbagliato”

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