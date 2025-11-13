JESI – Rubava fedi, anelli e diversi monili d’oro ai pazienti ricoverati: un operatore sanitario di 38 anni è stato scoperto e denunciato dalla polizia del Commissariato di ieri dopo un’indagine scaturita dalle denunce presentate dai degenti.

L’operazione è scattata a settembre e la ricostruzione dei fatti è avvenuta attraverso testimonianze e verifiche nei diversi esercizi commerciali di compravendita di oro: l’indagine ha consentito così di individuare l’autore dei furti e nei giorni scorsi la polizia ha effettuato una perquisizione personale, domiciliare, sul veicolo e sul luogo di lavoro dell’operatore sanitario.

Durante la perquisizione sono stati ritrovati quattro anelli sottratti a due delle vittime. L’uomo è stato accompagnato presso il Commissariato di Jesi, fotosegnalato e denunciato per furto aggravato. Nei suoi confronti è stata anche avanzata richiesta di applicazione di misure cautelari.