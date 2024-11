Si svolgeranno domani alle 10.30 nella Chiesa di Sirolo i funerali di Luca Isidori, il 16enne vittima di un incidente stradale avvenuto venerdì sera a Numana.

Il giovane stava raggiungendo in sella alla sua moto il campo sportivo per l’allenamento della sua squadra quando si è scontrato violentemente contro una Jeep, cadendo sull’asfalto e battendo violentemente la testa. Portato in codice rosso avanzato all’Ospedale Regionale di Torrette, il 16nne, finito in coma, è deceduto nel pomeriggio di lunedì a causa del grave trauma cranico riportato nell’incidente.

Ieri sera sono terminate le operazioni per il prelievo multiorgano condotte dalle equipe mediche coordinate dal Centro Regionale Trapianti delle Marche. Un dono prezioso dei genitori del 16enne nel momento più difficile, un dono che darà vita e speranza ad altre persone.

Intanto continuano ad arrivare in queste ore i messaggi di vicinanza e cordoglio alla famiglia da parte di tutta la comunità di Sirolo. “Una tragedia immensa che ci ha lasciati attoniti – spiega il sindaco Filippo Moschella – è come se un macigno fosse crollato sulla nostra comunità in maniera inaspettata e repentina. Drammi così grandi si possono affrontare solamente con la fede nel cuore. Ora, aspettiamo Luca per dargli l’ultimo saluto”.