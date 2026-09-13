Dal 9 al 13 settembre 2026 torna per la quarta edizione “Fabriano Carta è Cultura”, il festival promosso dal Comune di Fabriano e patrocinato dalla Regione Marche e da Fondazione Marche Cultura che per cinque giornate convolge la città con incontri, spettacoli, concerti, mostre, laboratori, cinema, arte, letteratura e iniziative dedicate alla storia e al futuro della carta.

Importanti spunti di riflessione sono arrivati in occasione del Convegno “Fabriano città creativa Unesco. La cultura della buona amministrazione pubblica”, in occasione del quale sono anche stati consegnati riconoscimenti agli studenti degli istituti superiori della città che hanno partecipato al contest dedicato a carta, cultura e pace.