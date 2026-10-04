È iniziato sabato mattina 3 ottobre con una suggestiva camminata a piedi e in e-bike lungo le vie della città, il fine settimana speciale che Ancona ha scelto di dedicare a San Francesco d’Assisi. I partecipanti hanno attraversato i principali luoghi francescani del territorio, unendo spiritualità, natura e turismo sostenibile.

E domenica 4 le celebrazioni per l’ottocentenario della morte del santo, con la messa nella Chiesa di San Francesco alle Scale e a seguire, la narrazione di Luca Violini “Se tornasse Francesco”, per rilanciare proprio il messaggio universale di pace e fraternità regalatoci dal Santo di Assissi