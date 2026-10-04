FIUMINATA – Grave incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle 12 nel Maceratese, lungo la strada provinciale 361 a Fiuminata. Un motociclista ha perso il controllo della propria moto in una curva, schiantandosi rovinosamente sull’asfalto della carreggiata.
Il centauro, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, non risulterebbe fortunatamente in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, nessun altro mezzo sarebbe coinvolto nell’incidente.
Centauro perde il controllo del mezzo, arriva l’eliambulanza
FIUMINATA – Grave incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle 12 nel Maceratese, lungo la strada provinciale 361 a Fiuminata. Un motociclista ha perso il controllo della propria moto in una curva, schiantandosi rovinosamente sull’asfalto della carreggiata.