FIUMINATA – Grave incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle 12 nel Maceratese, lungo la strada provinciale 361 a Fiuminata. Un motociclista ha perso il controllo della propria moto in una curva, schiantandosi rovinosamente sull’asfalto della carreggiata.



Il centauro, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, non risulterebbe fortunatamente in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, nessun altro mezzo sarebbe coinvolto nell’incidente.