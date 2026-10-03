È stato inaugurato oggi il nuovo Ponte del Coppetto, tra Ostra e Ostra Vetere (Ancona), colpito e reso inagibile dall’alluvione che nel 2022 devastò la Valmisa causando 13 vittime. Un’opera di importanza strategica, realizzata dalla Provincia di Ancona con il contributo economico della Struttura Commissariale della Regione Marche, in un territorio profondamente ferito anche dal punto di vista delle infrastrutture con oltre dieci ponti inagibili. Alla cerimonia sono intervenuti il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali, il commissario per la ricostruzione post alluvione Stefano Babini e i sindaci di Ostra, Federica Fanesi, e di Ostra Vetere, Massimo Corinaldesi.