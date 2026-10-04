Sabato 3 ottobre a Recanati presso il Convento dei Frati Cappuccini è stato presentato il libro della giornalista vaticanista Francesca Cipolloni “Francesco, i carismi semplici”, dedicato al Santo Patrono d’Italia.

Dopo l’esordio sabato scorso a Bologna nell’ambito del Festival Francescano, in terra leopardiana hanno dialogato con l’Autrice Padre Lorenzo Turchi, docente di teologia e storia presso la Pontificia Università Antonianum di Roma, e Diego Mecenero, scrittore, giornalista ed esperto di Francescanesimo marchigiano.

Il testo – pensato in occasione dell’Anno Giubilare Francescano – racconta, con semplicità e linearità, sia i tratti carismatici del Santo sia il messaggio che tuttora la sua spiritualità suscita in chiave pneumatologica. Francesco si è reso difatti Vangelo vivente attraverso quattro carismi specifici: pace, povertà, fraternità ed ecologia.

