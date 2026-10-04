Centinaia di persone hanno partecipato Senigallia al sit-in promosso dalle associazioni Italia Nostra, Gruppo Società Ambiente e Confluenze per protestare contro l’attuale progetto di ricostruzione del ponte Garibaldi, danneggiato dall’alluvione del 15 settembre 2022.

“Il nuovo ponte è da fare” – concordano le associazioni che hanno raccolto circa 10mila firme – ma il progetto attuale deve essere cambiato”.

Intanto i lavori, che sarebbero dovuti partire in questi giorni, restano per ora al palo. La struttura commissariale ha deciso di attendere la sentenza del consiglio di stato. Il 15 ottobre i giudici amministrativi di secondo grado dovranno esaminare la richiesta di sospensiva presentata dalle associazioni dopo il primo diniego arrivato dal Tar Marche.