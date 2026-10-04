Le domande le fanno i ragazzi, agli adulti tocca rispondere. È l’idea di “Voce al futuro – Strumenti per il domani”, seconda edizione dell’iniziativa della Uil Marche, che si è svolta sabato 3 ottobre in piazza Roma, ad Ancona, dove sono arrivati circa 200 studenti di quarta e quinta di cinque istituti. Il talk d’apertura è stato condotto e ripreso dai ragazzi del Mannucci, che hanno intervistato tra gli altri Alessandro Fortuna della segreteria nazionale Uil e l’imprenditore Danilo Sancillo.

“L’idea non era quella di dare delle risposte – dice la segretaria generale della Uil Marche, Claudia Mazzucchelli – ma di far nascere domande e far capire che il lavoro è fatto di diritti, di doveri e di regole ma è anche un modo per crescere, trovare il proprio posto nel mondo.” Negli stand simulazioni di colloqui e consigli sul curriculum.