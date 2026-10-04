LAPEDONA – Un incendio boschivo è divampato nella mattinata di oggi intorno alle 11.30 circa a Lapedona, in contrada Saltereccio. Sul posto impegnate due squadre dei vigili del fuoco di Fermo, con autobotti e mezzi 4×4, per contenere le fiamme e impedirne la propagazione. In supporto anche personale e due autobotti dai Comandi dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno e Macerata e un elicottero dei vigili del fuoco proveniente da L’Aquila.



Al termine dello spegnimento saranno effettuate le operazioni di messa in sicurezza dell’area.