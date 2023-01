FABRIANO – Erano convinti di scambiare email con i propri fornitori e avevano così proceduto al pagamento della merce secondo le indicazioni ricevute. Invece stavano parlando con i truffatori.

Si tratta della cosiddetta truffa del “man in the middle”, letteralmente “l’uomo nel mezzo” e in effetti, purtroppo, i truffatori si sono sostituiti ai reali fornitori e beneficiari dei pagamenti, prendendosi i soldi, ben 45mila euro.

Vittime della truffa informatica un imprenditore fabrianese, titolare di un’azienda impegnata nella lavorazione e commercializzazione di manufatti in legno e una società commerciale sempre di Fabriano. In entrambi i casi i truffatori hanno intercettato le mail dei fornitori, sostituendole con le proprie, modificando i codici IBAN su cui effettuare l’accredito per la merce acquistata. Gli imprenditori se ne sono resi conti solo quando i veri fornitori si sono fatti vivi lamentando il mancato pagamento delle consegne effettuate.

Sugli episodi indaga la Polizia di Fabriano, che invita tutti gli imprenditori a prestare la massima attenzione alle mail, verificando accuratamente la legittimità e la provenienza della richiesta prima di procedere ai versamenti