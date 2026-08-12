SIROLO – Da Sirolo al Viola Park per inseguire il sogno del grande calcio. Chiara Canori, 14 anni, giovane promessa del calcio femminile sirolese, è pronta a entrare nel settore giovanile della Fiorentina Femminile.

Prima della partenza, la giovane calciatrice è stata salutata dal sindaco di Sirolo Filippo Moschella, insieme agli assessori Luca Ruggeri, con delega allo Sport, e Caterina Mandolesi, con delega al Turismo. Un momento con cui l’amministrazione comunale ha voluto esprimere, anche a nome di tutti i cittadini, la vicinanza e l’orgoglio della comunità per il traguardo raggiunto.

Al saluto ha partecipato anche il gruppo dirigente della Nuova Sirolese A.S.D., con il presidente Francesco Canori, padre di Chiara. Proprio nella Nuova Sirolese la giovane calciatrice ha mosso i primi passi, proseguendo successivamente il suo percorso nelle Marche, prima di essere selezionata dalla Fiorentina.

Per il sindaco Filippo Moschella la giovane Chiara è un esempio per tutti i giovani sirolesi, perché con la dedizione, il sacrificio e la perseveranza si può ottenere qualsiasi risultato ed essere protagonisti in ogni campo.

Per la quattordicenne si apre ora una nuova e importante tappa del suo percorso sportivo, con l’ingresso nel vivaio viola e la partenza per il Viola Park. Sirolo saluta così una delle sue giovani promesse, pronta a misurarsi con una delle realtà più importanti del calcio femminile italiano.

«Auguri Chiara, Sirolo ti è vicina», è il messaggio dell’amministrazione comunale.