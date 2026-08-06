ANCONA – Le sette marchigiane tutte insieme nell’ormai consueto girone F del prossimo campionato di serie D, stagione 2026/2027. La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato infatti i nove raggruppamenti del torneo.
Ricapitolano, le nostre portabandiera: Ancona, Atletico Ascoli, Fossombrone, Recanatese, K Sport Montecchio Gallo, Maceratese, Vigor Senigallia. A loro si aggiungeranno le sei abruzzesi: Giulianova, L’Aquila, Lanciano, Notaresco, Santegidiese e Teramo.
Poi una delle due molisane, il Termoli, e, novità assoluta, l’inserimento di quattro squadre umbre: Angelana, Foligno, Pietralunghese e Sporting Trestina.