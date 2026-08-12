ANCONA – Ancora caldo torrido fino a domenica 16 agosto, sull’Italia e sulla nostra regione. Per i prossimi giorni, secondo il bollettino della Protezione Civile Regionale, sarà ancora bollino rosso nella maggior parte del territorio regionale. La città più colpita dall’afa sarà Macerata, con una temperatura reale prevista di 38 °C e ben 39 °C percepiti, seguita da Ascoli Piceno e Fabriano con 37 °C. Anche Fermo, Jesi, Pesaro e San Benedetto del Tronto affrontano l’allerta rossa nei prossimi giorni, mentre Ancona si attesta inizialmente sul livello arancione. A partire da giovedì 13 agosto si registrerà una parziale flessione delle temperature lungo la fascia costiera, con Ancona, Pesaro e successivamente San Benedetto che scenderanno al livello di allerta gialla. Il caldo invece non abbandonerà le aree interne come il fabrianese, il maceratese, il fermano e l’ascolano.