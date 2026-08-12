ANCONA – Sono 874 i posti auto riservati alle persone con disabilità attivi ad Ancona, 147 dei quali personalizzati, distribuiti in tutta la città e nelle frazioni. A fare il punto è la Polizia Locale, spiegando anche il meccanismo di revisione degli stalli. La situazione viene infatti costantemente monitorata: quando muore l’assegnatario di un posto personalizzato, lo stallo viene recuperato e trasformato in un parcheggio fruibile dalla collettività. Lo stesso avviene per i posti non personalizzati quando viene meno la necessità che ne aveva determinato l’istituzione. Nel corso del 2026 sono stati riconvertiti in questo modo una decina di posti in tutta Ancona.

Controlli anche contro chi utilizza impropriamente i contrassegni di parenti o amici per occupare gli stalli riservati: 95 le sanzioni nei primi sette mesi dell’anno, dopo le 156 del 2025 e le 132 del 2024. In alcuni casi sono scattate anche comunicazioni all’autorità giudiziaria per truffa e falso.