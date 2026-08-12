PESARO – Con la moto urta lo spartitraffico e poi cade a terra rovinosamente. E’ accaduto ieri in serata sulla Strada della Romagna a Pesaro: il conducente della moto, di circa 50 anni, è rimasto gravemente ferito e ha perso i sensi a causa di un grave trauma cranico dovuto all’impatto. Sul posto è stato soccorso dai sanitari del 118 e della Croce Rossa e poi trasferito in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona.

Secondo una prima ricostruzione, la moto è andata ad impattare sull’isola spartitraffico che divide le due carreggiate e si è ribaltata: l’allarme è scattato dagli automobilisti che seguivano la moto. A causa dell’impatto il motociclista ha perso i sensi: è stato soccorso sul posto per il grave trauma cranico e poi trasferito d’urgenza dall’elisoccorso all’ospedale regionale ad Ancona.