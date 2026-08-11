Giornate ancora roventi sulle Marche in vista di Ferragosto. Le previsioni per mercoledì 12 agosto, dicono che il bollinorosso si allargherà ulteriormente: entra in livello 3 anche Jesi, che va così ad aggiungersi al gruppo già in allerta massima insieme ad Ascoli, Fabriano, Fermo, Macerata e San Benedetto. Ancona e Pesaro restano invece in arancione, mentre Urbino scende a livello 1, giallo. Per giovedì 13 agosto invece un primo miglioramento, ma solo parziale: tornano al livello giallo Ancona, Pesaro, San Benedetto del Tronto. La situazione resta invece critica, livello rosso, per l’entroterra e il Piceno — Ascoli Piceno, Fabriano, Fermo, Jesi e Macerata — dove le temperature elevate persistono ormai da tre giorni consecutivi.