Ancona rinnova la flotta di trasporto pubblico: da oggi sono in servizio otto nuovi autobus Menarini Citymood, alimentati a metano e acquistati dal Comune. L’arrivo dei mezzi cade in un momento cruciale per Conerobus, azienda di trasporto pubblico locale in crisi finanziaria e alle prese con crescenti difficoltà per carenza di mezzi e personale, per cui negli scorsi mesi il Comune ha varato un piano di risanamento con apertura ai privati fino al 49% del capitale. Alla presentazione sono intervenuti il vicesindaco Giovanni Zinni, il presidente Italo D’Angelo e il direttore Alessandro Di Paolo.