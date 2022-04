In calo l’incidenza del contagio e i ricoveri causa Covid 19 nelle ultime 24 ore. Sono 209 i ricoverati in totale (-2 in 24 ore), di cui 9 in terapia intensiva (-1), e 200 in area medica (-1). Sono 36 le persone nei pronto soccorso della regione (+1 in 24 ore).

Cinque le vittime nelle ultime 24 ore: si tratta di tre uomini e due donne. I decessi totali dall’inizio della pandemia sono 3775.

I nuovi casi sono 2656, il 39,5% dei 6720 test analizzati. Di questi, 813 si registrano nell’Anconetano, 522 nel Pesarese, 501 nel Maceratese, 446 nell’Ascolano, 280 nel Fermano, e 94 da fuori regione. L’incidenza settimanale scende a 889,8 (ieri 900,3).