Viva Servizi informa che giovedì 12 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, si verificherà una interruzione temporanea dell’acqua nelle seguenti vie e civici interessati: Via Antonio Gramsci (civici 45, 59, 61, 67), Via Cialdini (civico 1), Via Nino Bixio (civico 2), Via G. Rossini (civici 44, 46, 48, 50, 52, 75), Via San Pietro Martire (civici 6, 10, 12, 16 e dal 18 al 36).
Gli utenti interessati dall’intervento sono stati avvisati tramite invio massivo di sms ed e-mail, sono stati pubblicati avvisi anche tramite i canali social ed effettuato un volantinaggio a mano per le utenze ritenute sensibili.
Viva Servizi si scusa per i possibili disagi confermando l’impegno a contenerli il più possibile e consigliando agli utenti quando il servizio verrà riattivato, di far scorrere l’acqua per qualche secondo prima di utilizzarla per il probabile fenomeno “dell’acqua rossa”.