Viva Servizi informa che giovedì 12 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, si verificherà una interruzione temporanea dell’acqua nelle seguenti vie e civici interessati: Via Antonio Gramsci (civici 45, 59, 61, 67), Via Cialdini (civico 1), ⁠Via Nino Bixio (civico 2), Via G. Rossini (civici 44, 46, 48, 50, 52, 75), Via San Pietro Martire (civici 6, 10, 12, 16 e dal 18 al 36).

Gli utenti interessati dall’intervento sono stati avvisati tramite invio massivo di sms ed e-mail, sono stati pubblicati avvisi anche tramite i canali social ed effettuato un volantinaggio a mano per le utenze ritenute sensibili.

Viva Servizi si scusa per i possibili disagi confermando l’impegno a contenerli il più possibile e consigliando agli utenti quando il servizio verrà riattivato, di far scorrere l’acqua per qualche secondo prima di utilizzarla per il probabile fenomeno “dell’acqua rossa”.

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