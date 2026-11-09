PORTO SANT’ELPIDIO – Maxi operazione della Questura di Fermo per smantellare due gruppi criminali che nelle ultime settimane hanno seminato il panico sulla costa fermana, in particolar modo a Porto Sant’Elpidio.



Gli agenti della Polizia di Stato, infatti, sono in strada dalla notte scorsa per eseguire almeno dieci misure cautelari emesse dall’autorità giudiziaria dopo i gravi episodi di violenza registrati sulla costa elpidiense a fine ottobre. I reati contestati spazierebbero dalla rissa aggravata in concorso alle lesioni aggravate e danneggiamento.



In azione circa 80 agenti della questura di Fermo e di reparti provenienti anche da fuori provincia e regione. Ai provvedimenti restrittivi si è arrivati grazie all’attività investigativa condotta dalla Squadra mobile di Fermo dopo il primo episodio criminoso, che ha dato il via alle indagini. La notte del 22 ottobre scorso, si era registrato un primo episodio di violenza in via Trieste, durante il quale 12 soggetti armati di coltelli, mazze da baseball, machete e in possesso di un’arma da fuoco si erano scagliati contro quattro persone.

Nella colluttazione, uno di loro era stato anche investito da un suv. La tensione tra i due gruppi era proseguita il 26 ottobre, quando i soggetti aggrediti pochi giorni prima, avevano reagito, probabilmente per vendetta. In questa seconda circostanza, sulla Statale Adriatica, le fazioni si erano fronteggiate utilizzando degli artifici pirotecnici.



Il giorno dopo, nell’escalation di violenza, in uno speronamento in via Faleriense tra auto riconducibili ai due gruppi contrapposti, erano rimaste accidentalmente coinvolte due donne, estranee ai fatti. Aggressioni su cui da subito si erano messi al lavoro gli investigatori della Polizia di Stato, in un’indagine che culminata nella fase operativa, stanotte, con l’esecuzione delle misure cautelari.