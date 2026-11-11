Rimborsi più veloci, maggiore libertà di scelta e più trasparenza sui prezzi: sono alcune delle novità introdotte dal nuovo Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei.
Ma attenzione: le nuove disposizioni entreranno in vigore solo dal 23 ottobre 2027. Fino ad allora continueranno ad applicarsi le regole attualmente in vigore. Cosa cambia concretamente per chi viaggia in aereo? Quali saranno i nuovi diritti e le maggiori garanzie per i passeggeri?
Ne parliamo nella nuova puntata di ADICONSUM INFORMA, per capire meglio le novità e sapere come tutelarsi quando si vola.
Guarda la puntata e scopri cosa cambia per i tuoi viaggi!