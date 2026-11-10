È stata presentata presso Orizzonte Next, il nuovo polo educativo e formativo della Cooperativa Sociale Il Faro, la Campagna di Natale 2026.

Per tante bambine e tanti bambini, Natale significa ricevere da Babbo Natale il giocattolo tanto atteso. Ma non per tutti è così. È da qui che nasce il racconto al centro della campagna targata Faro: la storia di Nicola, un bambino il cui nome è di fantasia, per ragioni di privacy e tutela dei minori. Nella sua letterina, Nicola chiede qualcosa che nessun bambino dovrebbe essere costretto a chiedere: un luogo sicuro per sé e per la propria mamma. Chiede, semplicemente, di poter vivere la propria infanzia.

Per il terzo anno consecutivo, Il Faro dedica la sua Campagna di Natale alle bambine e ai bambini vittime di violenza assistita, come Nicola, che insieme alle loro madri trovano accoglienza nelle Case Rifugio gestite dalla Cooperativa. Simbolo della raccolta fondi è il torrone artigianale, ordinabile online o disponibile presso i banchetti natalizi della Cooperativa. Il ricavato contribuirà a sostenere VI.VI.MI. (VIttime VIolenza MInori), il progetto che, attraverso un’équipe multidisciplinare, offre sostegno psicologico, accompagnamento educativo, attività e laboratori per aiutare le bambine e i bambini a ritrovare fiducia e a costruire, insieme alle proprie madri, una vita lontana dalla violenza e dalla paura.

Alla conferenza era presente anche Compagnia delle Opere Marche Sud, insieme ad aziende e associazioni del territorio che hanno scelto di credere in questa iniziativa.

Marcello Naldini, Presidente della Cooperativa Sociale Il Faro, ha aperto alla platea: «La violenza di genere è un fenomeno complesso, che richiede risposte su più fronti e il coinvolgimento di tutti gli attori sociali. È una tematica importante, di fronte alla quale anche quest’anno abbiamo scelto di esserci. La storia di Nicola ci porta a riflettere su una domanda: che cosa chiede ciascuno di noi per essere felice? Nicola chiede qualcosa che dovrebbe essere naturale per ogni bambino: vivere un’infanzia serena, senza paura. Come Cooperativa, crediamo nel valore del lavoro di rete e nel ruolo di tutti noi come attori sociali e parte di una comunità. C’è ancora molto da fare e possiamo fare tanto, ma abbiamo bisogno del contributo di tutti per trasformare valori condivisi in un impegno concreto, affinché ogni bambina e ogni bambino possa vivere l’infanzia che merita».

La coordinatrice territoriale dei servizi antiviolenza, Elisa Giusti: «Ringrazio tutte le realtà che ci accompagnano in questo percorso, dal Comune di Macerata all’Ambito Territoriale Sociale, con cui abbiamo costruito una rete sempre più forte sul territorio. Da dodici anni ci occupiamo di violenza di genere e dal 2016, con l’apertura delle nostre Case Rifugio, abbiamo ascoltato tante storie di paura, tristezza e rabbia, emozioni che attraversano la vita delle bambine e dei bambini, così come quella delle loro madri. Il nostro lavoro è accompagnarli nell’elaborazione di questi vissuti: sappiamo che i traumi possono trasmettersi da una generazione all’altra: intervenire oggi significa aiutare queste bambine e questi bambini a diventare adulti capaci di costruire relazioni sane, interrompendo il ciclo della violenza. Un impegno che portiamo avanti anche nelle scuole, insegnando che non bisogna aver paura delle proprie emozioni, ma imparare a riconoscerle e gestirle. «È responsabilità degli adulti non semplificare, ma affrontare le complessità. Guardare la realtà con le lenti di genere, ma anche con quelle delle bambine e dei bambini. Perché troppo spesso il mondo adulto si dimentica dell’infanzia, che invece dovrebbe essere una priorità».

Francesca D’Alessandro, Vicesindaco e assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità del Comune di Macerata: «Grazie per questa iniziativa che tocca il cuore di tutti noi, in un periodo dell’anno in cui ricorrono due date importanti: il 20 novembre, Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Viviamo in una società spesso adultocentrica, che rischia di perdere di vista i bisogni delle bambine, dei bambini e dei giovani. Ancora di più quando parliamo di violenza assistita, che lascia ferite profonde, cicatrici che riguardano tutti noi e segnano il nostro tessuto sociale. Iniziative come questa non sono soltanto gesti di generosità, ma esprimono il valore di una rete che deve continuare a esserci, capace di guardarsi negli occhi e costruire progetti reali e concreti per chi ne ha bisogno».

Pierfrancesco Tasso, Assessore alle Politiche Giovanili e della Famiglia del Comune di Macerata: «Conosco La Cooperativa Sociale Il Faro da molti anni e conosco bene il suo impegno e la sua missione: essere accanto a chi ha bisogno, non soltanto a Natale, ma ogni giorno, affrontando problematiche sociali importanti. Come Amministrazione, continueremo a contribuire alla creazione di opportunità per l’infanzia. L’iniziativa di oggi è lodevole e merita la massima diffusione, perché rappresenta l’anima stessa della Cooperativa. Ringrazio Marcello Naldini, il Presidente, ed Elisa Giusti, per il suo impegno quotidiano e per essere in prima linea nel contrasto alla violenza di genere».

Gianluca Maurizi, Vicepresidente CdO Marche Sud, ha proseguito: «È il secondo anno che aderiamo a questa iniziativa della Cooperativa Il Faro. Crediamo che le imprese debbano rispondere alle problematiche del territorio, perché non sono realtà distanti, ma parte integrante delle comunità in cui operano. Un’impresa non può rimanere sorda ai bisogni del territorio: le imprese vivono se vivono le comunità. Il torrone è buono, ma il suo valore va ben oltre: attraverso un gesto semplice, ciascuno di noi può contribuire concretamente a sostenere chi vive situazioni di difficoltà e a rafforzare quella rete di solidarietà di cui il nostro territorio ha bisogno».

«Il torrone artigianale de Il Faro è un dolce pretesto. È un dono che possiamo regalarci o regalare, ma che racchiude un potenziale enorme: quello di trasformare un piccolo gesto di solidarietà in un aiuto concreto, di partecipare a qualcosa di più grande e di scegliere di essere davvero vicini a chi ha bisogno», aggiunge Valentina De Luca, responsabile Fundraising della Cooperativa.

Per sostenere il progetto VI.VI.MI. e ordinare il torrone artigianale, visita il sito: www.ilfarosociale.it/natale/