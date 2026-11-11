In aggiornamento. Allarmi bomba in diverse scuole italiane. Evacuazioni anche nelle Marche.

I fatti: una serie di allarmi bomba coordinati tramite un’unica e-mail anonima ha colpito più di 100 istituti scolastici in tutta Italia. La minaccia, arrivata sulla posta istituzionale delle scuole, ha fatto scattare immediatamente le procedure di sicurezza con l’evacuazione preventiva di studenti e personale.

Nelle Marche, la situazione è concentrata principalmente nella provincia di Ascoli Piceno. A San Benedetto del Tronto coinvolti il Liceo classico/scientifico “Leopardi”, l’Ipsia e le scuole medie Sacconi e Cappella. A Montalto Marche colpito l’istituto appartenente all’Omnicomprensivo di Rotella-Montalto.

Massima tensione a Fabriano intorno alle 10:00. Sono stati evacuati diversi plessi scolastici. Per evitare il panico tra i bambini più piccoli, gli insegnanti hanno gestito l’uscita presentando la situazione come una “simulazione d’emergenza”.

A Fano l’allarme ha colpito alcune scuole cittadine, facendo scattare immediatamente le procedure di sicurezza ed evacuazione.

A Pesaro, il Liceo Mamiani ha ricevuto la medesima e-mail. Il dirigente scolastico, d’accordo con le autorità, ha avviato le verifiche necessarie valutando la situazione senza procedere al momento con lo sgombero degli edifici.

A Monte San Giusto studenti e personale scolastico sono stati fatti evacuare precauzionalmente su disposizione dei dirigenti. In Provincia di Fermo evacuato in mattinata anche l’Ipsia “Ricci” di Fermo.

Anche l’Itis “Enrico Mattei” di Urbino ha ricevuto l’e-mail minatoria firmata dal fantomatico Mikhail Andropov. Il dirigente scolastico ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e, in accordo con la Polizia, si è deciso di non procedere con l’evacuazione totale dello stabile, gestendo la situazione sotto stretto controllo

Il bilancio totale ha ormai superato i 300 istituti scolastici coinvolti in tutta Italia. Di fronte all’estensione del fenomeno, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ufficialmente convocato una riunione d’urgenza a Palazzo Chigi alle ore 16:00 con la partecipazione dei vicepremier, dei ministri competenti, dell’Intelligence e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Le forze dell’ordine, tra cui Polizia di Stato, Carabinieri e gli artificieri, sono sul posto insieme ai sindaci del territorio per effettuare le bonifiche e i controlli necessari. L’e-mail minatoria, che presenta l’oggetto “Avviso di pericolo”, risulta firmata a nome di Mikhail Andropov, una sigla già nota per simili falsi allarmi in ambito europeo. Gli accertamenti sono in corso per rintracciare l’origine del messaggio.