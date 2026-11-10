Ancora nuovo materiale al vaglio, arrivato dalla Procura della Direzione distrettuale antimafia, tra cui materiale derivante dalle perquisizioni e dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali dopo gli arresti che arriva proprio nel giorno dell’udienza al Tribunale del Riesame di Ancona per decidere sulle istanza di revoca della custodia in carcere avanzate da alcuni indagati nell’inchiesta “Ricostruzione” che riguarda ipotesi di appalti pilotati nella ricostruzione post sisma e di infiltrazione nei cantieri di aziende in odore di crimine organizzato.
Al vaglio le posizioni di Fabio Pistarelli, ex capo di gabinetto fino a dicembre 2025 del presidente della Regione Francesco Acquaroli, degli imprenditori Enrico Crucianelli (ormai ex amministratore unico della Rest Edile di Tolentino), di Antonio Cervigni, Antonio Esposito, e dei fratelli Giuseppe e Raffaele Diana.