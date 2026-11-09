FERMO – Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale e di tutela della spesa pubblica, i finanzieri del Comando provinciale Fermo hanno eseguito una verifica nei confronti di un digital content creator, scoprendo che ha occultato all’erario compensi derivanti dal business sul web e ha percepito agevolazioni sociali indebite, grazie alla dichiarazione di redditi molto bassi o pressoché inesistenti.

Gli accertamenti condotti dalle Fiamme gialle del gruppo di Fermo hanno permesso di riscontrare che, dal 2024, il produttore di contenuti telematici online ha esercitato in maniera professionale ed abituale la propria attività lavorativa, anche come influencer, sulla piattaforma “OnlyFans” e sui principali canali social (“Instagram” e “Tik Tok”), nascondendo al fisco oltre 140 mila euro di guadagni derivanti, principalmente, dalla vendita su internet di “contenuti per adulti” e dai canoni di abbonamento corrisposti da numerosi follower per accedere a materiale multimediale in modo esclusivo tramite chat private.

All’esito dell’attività ispettiva sono state contestate la violazioni della normativa in materia di imposte dirette, dell’iva e della “tassa etica”, ovvero un’addizionale, introdotta nel 2006, che prevede un aumento del 25% delle imposte sui redditi derivanti dalla produzione, distribuzione e/o vendita di contenuti per adulti. La persona controllata è stata anche segnalata alla Procura della Repubblica in quanto è risultata percettrice dell’assegno di inclusione, prestazione sociale della quale ha beneficiato indebitamente per aver omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali e la comunicazione delle variazioni dei compensi percepiti.