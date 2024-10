Università Politecnica delle Marche e Fibraweb S.p.A. operatore di telecomunicazioni in fibra ottica nazionale con sede in Umbria che sta infrastrutturando le zone industriali delle Marche hanno siglato un protocollo d’intesa per la realizzazione di progetti innovativi. Le aree di studio includono la crittografia post-quantum, la blockchain nelle telecomunicazioni e nei processi industriali, l’intelligenza artificiale (AI), il machine learning (ML) e i linguaggi di programmazione.

Ancharia, come azienda spinoff dell’UNIVPM, ha un ruolo cruciale nello sviluppo operativo di questo protocollo e nell’implementazione di queste tecnologie, seguendo il percorso canonico del trasferimento tecnologico con un focus particolare sulla cybersecurity.

“Fondata nel 2021 – ha dichiarato Lorenzo Vulpio di Ancharia – Ancharia si specializza in soluzioni avanzate di cybersecurity. Forniamo alle organizzazioni gli strumenti necessari per proteggere i loro dati e sistemi dalle cyber-minacce sempre più sofisticate. In questa collaborazione, il nostro obiettivo è garantire che le nuove tecnologie sviluppate siano sicure e resilienti, offrendo servizi di consulenza, valutazione del rischio e implementazione di misure di sicurezza all’avanguardia. Nel futuro, le aziende dovranno necessariamente investire nella formazione continua per affrontare efficacemente i rischi in ambito cybersecurity. La crescente complessità delle minacce informatiche richiede un approccio proattivo e adattabile. Le organizzazioni devono non solo implementare le tecnologie più avanzate, ma anche formare il proprio personale per riconoscere e reagire tempestivamente agli attacchi. Solo attraverso una combinazione di conoscenza, preparazione e strumenti adeguati, le aziende potranno proteggere i propri asset digitali e garantire la sicurezza delle informazioni in un panorama tecnologico in costante evoluzione”.

“La collaborazione che abbiamo con l’Università – ha sottolineato Walid Bou Nassif Amministratore Delegato di Fibraweb S.p.A – è un valore aggiunto per noi come azienda perché mantiene Fibraweb all’avanguardia della tecnologia e ci fa concentrare costantemente sull’innovazione. D’altra parte, siamo perfettamente complementari con Ancharia poiché offriamo un’infrastruttura fisicamente sicura e indipendente con connettività in fibra dedicata ai nostri clienti. La nostra rete non è condivisa e i nostri shelter sono accessibili solo dal nostro personale qualificato, garantendo un alto livello di sicurezza. Dal punto di vista del servizio, indirizziamo sempre i nostri clienti ai nostri partner, in questo caso Ancharia, per tutte le questioni relative alla sicurezza. Fibraweb si impegna a offrire una soluzione completa ai propri clienti tramite il suo ecosistema di partner, che copre tutte le loro esigenze attuali e future”.