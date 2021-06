Covid nelle Marche: 43 nuovi casi. Seconda settimana da “bianco”: sempre più vicina la promozione del 21 Giugno.

I dati. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2517 tamponi: 1257 nel percorso nuove diagnosi (di cui 454 screening con percorso Antigenico) e 1260 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 3,4%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 43 (11 nella provincia di Macerata, 14 nella provincia di Ancona, 4 nella provincia di Pesaro-Urbino, 8 nella provincia di Fermo, 4 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (9 casi rilevati), contatti in setting domestico (13 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (8 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (3 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (1 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 7 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening un totale di n.454 test antigenici effettuati e n.3 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%

Seconda settimana da “bianco”: sempre più vicina la promozione del 21 Giugno. Si riunisce oggi come ogni venerdì la cabina di regia che esaminerà il nuovo report settimanale dell’Isituto Superiore di Sanità e poi deciderà i nuovi colori delle regioni che diventeranno operativi con la firma delle relative ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza. L’Italia si colora sempre più di bianco: altre sei regioni/province autonome entreranno nella fascia con meno restrizioni. Da lunedì 18 giugno due italiani su tre torneranno a una vita con poche restrizioni, con l’ingresso in zona bianca di Piemonte, Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Puglia e provincia autonoma di Trento saranno 41 milioni gli italiani che potranno riprendere in mano la propria vita.

le Marche hanno appena concluso la seconda settimana con numeri da “bianco”. Se anche settimana prossima l’andamento dei contagi sarà su questo trend, da lunedì 21 Giugno anche la nostra regione sarà promossa. In zona bianca, lo ricordiamo, cessano quasi tutte le restrizioni. Resta l’obbligo delle mascherine e del distanziamento. Al ristorante e al bar nessun limite alle tavolate all’esterno. Massimo sei persone al tavolo al chiuso. Cessano le restrizioni sul numero di persone che si possono portare a casa. Resta il limite ai non conviventi che possiamo trasportare in auto. Per i banchetti dopo cerimonie civile o religiose serve il green pass.