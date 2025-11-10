ANCONA – Nei primi nove mesi del 2025 le Marche hanno perso 471 imprese attive, passate da 131.749 a 131.278. Lo comunicano gli uffici studi di Confartigianato e Cna Marche, che hanno elaborato i dati Infocamere Movimprese. Il calo riguarda soprattutto commercio (-536 imprese), manifattura (-403) e agricoltura (-313).

Nel manifatturiero il settore più colpito è il calzaturiero con 147 chiusure. In controtendenza l’edilizia, che nonostante la fine del superbonus 110 registra 57 imprese in più, trainate dagli appalti della ricostruzione. Crescono anche alloggio e ristorazione (+86), attività finanziarie e assicurative (+152), immobiliari (+190) e servizi alle imprese (+115). Per forma giuridica, diminuiscono società di persone (-519), imprese individuali (-453) e cooperative e consorzi (-122), mentre aumentano le società di capitali (+623).

“Il fatto che a cessare l’attività sono state soprattutto le imprese individuali e le società di persone mentre crescono le società di capitali dimostra che il sistema produttivo marchigiano è sempre più moderno e innovativo, mentre continua la sofferenza delle micro e piccole imprese tradizionali. – dicono i segretari regionali Moreno Bordoni (Cna) e Gilberto Gasparoni (Confartigianato) – Parte di queste cessazioni possono dipendere dalla trasformazione societaria”.

Le due associazioni chiedono un incontro al presidente della Regione Francesco Acquaroli e all’assessore regionale allo Sviluppo economico, Giacomo Bugaro, per presentare i dati. “Vogliamo individuare insieme le azioni utili a rilanciare le imprese artigiane e quelle di piccole dimensioni. – annunciano Gasparoni e Bordoni – Per la nuova legislatura chiediamo di costruire un percorso condiviso di sviluppo e competitività con al centro l’estensione della Zes a tutta la regione, le infrastrutture viarie e telematiche, l’accesso al credito sostenendo i consorzi fidi e la semplificazione burocratica”.