A Camerano la prima presentazione in terra marchigiana dell’opera dedicata al grande artista barocco in vista del 400° anniversario della sua nascita. Un lavoro monumentale edito da Ugo Bozzi Editore a cura di Stella Rudolph e Simonetta Prosperi Valenti Rodinò.

Sabato 14 dicembre alle ore 16:30, presso la sala convegni “U. Matteucci”, si terrà la prima presentazione in terra marchigiana dell’opera editoriale Carlo Maratti (1625-1713): tra la magnificenza del Barocco e il sogno d’Arcadia, edita da Ugo Bozzi Editore.

La monumentale monografia, attesa da oltre trent’anni, è curata dalle due maggiori esperte dell’artista: Stella Rudolph che si è occupata dei dipinti, purtroppo scomparsa nel maggio del 2020, e Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, autrice della sezione dedicata ai disegni.

L’evento rappresenta un’anteprima prestigiosa per Camerano, città natale di Carlo Maratti, il grande pittore barocco di cui nel 2025 si celebrerà il 400° anniversario della nascita. La presentazione si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Camerano, Oriano Mercante, e vedrà la partecipazione di relatori d’eccezione: Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, già professore ordinario di Storia dell’Arte presso l’Università di Roma Tor Vergata; Stefano Papetti, curatore delle Collezioni Comunali di Ascoli Piceno; Anna Maria Ambrosini Massari, professoressa ordinaria di Storia dell’Arte Moderna all’Università di Urbino Carlo Bo e Barbara Mori, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Camerano.

L’opera in due volumi rappresenta un contributo fondamentale per gli studi sull’artista, celebrando Carlo Maratti, protagonista indiscusso della scena artistica romana nella seconda metà del Seicento. Il pittore lasciò il segno con pale d’altare di soggetto sacro nelle principali chiese barocche di Roma, oltre che nei più importanti centri d’Italia e d’Europa. Maestro del ritratto, immortalò papi, cardinali, aristocratici e banchieri, divenendo particolarmente ambito dai nobili inglesi in viaggio in Italia. Prescelto dalla famiglia Altieri, affrescò il soffitto della Sala della Clemenza a Palazzo Altieri con una grandiosa composizione allegorica celebrativa del pontefice Clemente X.

L’incontro sarà un’occasione imperdibile per gli appassionati di arte e cultura. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.