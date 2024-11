SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il rientro della salma in Italia, oggi si terranno i funerali di Massimiliano Galletti, il soccorritore 59enne che ha perso la vita in Ucraina in seguito a ferite riportate poco più di un mese fa. Colpito dalle schegge di un colpo di RPG, un lanciagranate portatile anticarro, Galletti era stato ricoverato all’ospedale di Kiev, dove ha lottato per un mese prima di spegnersi.

Le esequie avranno luogo alle 15 nella Cattedrale Madonna della Marina di San Benedetto del Tronto. Inizialmente la famiglia aveva pensato a una cerimonia privata, ma, vista la forte partecipazione e l’affetto dimostrato da amici, colleghi e conoscenti, ha deciso di aprire la celebrazione a chiunque desideri dare un ultimo saluto.

Galletti era molto conosciuto e apprezzato nella comunità per il suo costante impegno nel volontariato, che lo aveva portato fino in Ucraina per offrire il suo aiuto nelle zone di guerra. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra tutti coloro che ne hanno apprezzato il coraggio e la generosità.