ANCONA – Fra le Corti d’Appello italiane quella di Ancona è la prima su 29 per diminuzione delle cause civili pendenti: -48,2% dal 2021 al 2024, passando da 5.410 a 2.801. È quanto emerge da un’analisi condotta dall’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa, presieduta dall’avvocato Antonello Martinez.

Nonostante tra il 2021 e il 2024, presso le Corti d’Appello italiane si sia registrato un calo medio del 24% dei procedimenti civili pendenti, in alcuni tribunali, soprattutto a Venezia (+159%) e Trieste (+73,7%) e L’Aquila (+48,5%), l’arretrato delle cause civili continua ad aumentare.

Su un totale di 140 tribunali solo 17 hanno registrato un incremento, mentre i restanti 123 hanno evidenziato una riduzione dei procedimenti civili pendenti, con le diminuzioni più significative a Palmi (-45,6%), Arezzo (-44,2%), Barcellona Pozzo di Gotto (-43,9%), Lodi (-42,9%), Rovigo (-41,4%), Foggia (-41,4%) e Larino (-40,8%).

La situazione nelle Marche

Se andiamo nel dettaglio dei Tribunali marchigiani il più virtuoso è quello di Fermo che scende da 3.405 (2021) a 2.229 (2024) procedimenti non ancora conclusi (-34,5%) seguito nell’ordine da Macerata (-23,8% da 4.539 a 3.458), Ascoli Piceno (-21,7%, da 3.010 a 2.356). Cali più contenuti si registrano ad Urbino (-11,4%, da 1.177 a 1.043) e Pesaro (-8,2% da 2.277 a 2.090). Nonostante la Corte d’Appello di Ancona sia quella con la maggiore riduzione di cause pendenti dal 2021 al 2024, il Tribunale Ordinario di Ancona è l’unico Tribunale marchigiano che ha registrato un incremento dei processi non ancora definiti: +5,6%, da 6.247 a 6.598.