GENGA – Sequestro preventivo di un parcheggio di superficie totale pari a sette mila e 500 metri quadrati, realizzato lo scorso mese di aprile su area vincolata paesaggisticamente all’interno del Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi a Genga, classificata come zona di rispetto archeologico ed esondabile.

Sono indagati i legali rappresentanti delle imprese esecutrici e committenti, oltre all’amministratore pubblico firmatario del provvedimento che incaricava la ditta committente di stipulare il contratto per l’uso del parcheggio. Stamattina, i Carabinieri Forestali dei Nuclei di Genga – Frasassi, con il supporto tecnico dei militari del Nucleo carabinieri Forestale di Arcevia, su disposizione del Gip di Ancona, hanno eseguito il sequestro preventivo.

I lavori, consistiti nel de-corticamento superficiale del terreno e rimozione delle essenze arboree ed arbustive poi accatastate sulla sponda sinistra del torrente Sentino, sono stati realizzati, secondo l’accusa, in assenza del necessario permesso di costruire, dell’autorizzazione paesaggistica, del parere dall’Autorità di Bacino Regionale ai sensi del Piano di Assetto Idrogelogico, e del Nulla Osta del Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi.